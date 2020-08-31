شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: المعروض النقدى فى مصر يرتفع 19.08% على أساس سنوى فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الاثنين أن المعروض النقدي في مصر نما 19.08 في المئة على أساس سنوي في يوليو. وبلغ المعروض النقدي 4.62 تريليون جنيه (292.04 مليار دولار).

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