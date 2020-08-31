شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة عند 23.9% على أساس سنوي بالربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انكمش الاقتصاد الهندي بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9 بالمئة في ربع السنة المنتهي في يونيو، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطا على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة اليوم الاثنين أن إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص والصادرات انهاروا جميعا إبان فترة أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم والتي فرضت في أواخر مارس لمحاربة جائحة كوفيد-19. والقراءة لربع السنة المنتهي في يونيو أسوأ من انكماش قدره 18.3 بالمئة توقعه محللون في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وهو أيضا أدنى من معدل نمو 3.1 بالمئة للربع السابق ونمو 5.2 بالمئة في ربع السنة المنتهي في يونيو 2019 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة عند 23.9% على أساس سنوي بالربع الثانى من العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.