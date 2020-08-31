شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه.

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وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.563%، وبلغ أعلى سعر 14.59%، وأقل سعر 14.4%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.668%، وبلغ أعلى سعر 14.7%، وأقل سعر 14.64%.