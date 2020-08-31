شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب صدور بيانات أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعاب صدور يانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر قياس التضخم في أستراليا بنسبة 0.1% مقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9%.



وقفزت الأرباح التشغيلية للشركات في أستراليا خلال يوليو/تموز بنسبة 15% مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض نسبته 6%، بينما انخفض ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.1%.

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وتعاني أستراليا من تداعيات فيروس "كورونا" مع فرضها قيود إغلاق وعزل عام في بعض المناطق التي شهدت تفشياً في الإصابات.



ولم يتم التوصل بعد إلى لقاح فعال وآمن الاستخدام للوقاية من فيروس كورونا، لكن الجهود تتواصل وسط سباق بين شركات التكنولوجيا الحيوية والدوائية مثل "فايزر" و"أسترازينيكا" و"جنسون أند جونسون" و"موديرنا" من أجل تطوير لقاح فعال فضلا عن شركات صينية وروسية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7391، وسجل أعلى سعر عند 0.7401 في حين سجل أقل سعر عند 0.734.