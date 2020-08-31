شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة الأخيرة من أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين الذي يعد آخر جلسة في أغسطس/آب، لكن "وول ستريت" تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية على خلفية تسجيل "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات قياسية متوالية.



ويخشى مراقبون من الموجة الثانية لفيروس "كورونا" والتي تنشط على الأرجح مع برودة الطقس خاصة مع دخول فصلي الخريف والشتاء.

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ولم يتم بعد تطوير لقاح فعال للوقاية من فيروس "كورونا" وسط توقعات بتأخر طرح لقاح "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" إلى نهاية العام بدلا من سبتمبر/أيلول بسبب عقبات وتحديات.



يأتي ذلك رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس الاستخدام الطاريء للقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ"كورونا" قبل انتخابات الرئاسة المقررة فبي نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 28483 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 3506 نقاط، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 11750 نقطة.