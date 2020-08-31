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شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعزز مكاسبه أعلى 3 دولارات بفعل الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين معززا مكاسبه أعلى الحاجز النفسي ثلاثة دولارات للرطل، وذلك بسبب انخفاض المخزونات وانتعاش الطبب الصيني.
وتسبب أيضاً وباء كورونا في تضرر المعروض والإمدادات من النحاس من أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة وأفريقيا.
وذكر محللون أن إجمالي المخزونات المعلومة من النحاس على مستوى العالم والتي تشمل المخزون في مستودعات بالصين قد انخفضت بنسبة 40% خلال الفترة من مارس/آذار حتى نهاية يوليو/تموز إلى أدنى 600 ألف طن، كما تراجعت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى في ثلاثة عشر عاماً.
وأشارت شركات بحثية إلى أن الصين تشتري كميات من النحاس بوتيرة قياسية في ظل الهلع من ضعف الإمدادات بسبب أزمة كورونا.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 3.05 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.05 دولار وأقل سعر عند 3.02 دولار.
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