شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المحطات والإنجازات في تاريخ بن داود القابضة والجدول الزمني للاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ عملية بناء سجل الأوامرالخاص بالاكتتاب العام على أسهم شركة بن داود القابضة يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري وحتى 22 سبتمبر، والذي على أساسه سيتم تحديد سعر الاكتتاب.

وحسب نشرة الاكتتاب التي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام أي تنتهي يوم 29 سبتمبر، وبعدها يتم التخصيص النهائي ورد الفائض إن وجد في الأول من أكتوبر 2020.

وفيما يلي الجدول الزمني وأهم تواريخ الطرح العام:

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وفيما يلي أهم المحطات في تاريخ بن داود القابضة منذ تأسيسها وحتى صدور نشرة الاكتتاب:

وفيما يلي أبرز إنجازات شركة بن داود القابضة:

تعد ثالث أكبر شركة من حيث الحصة السوقية للإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وفقاً لتقرير لدراسة السوق (18 ديسمبر 2019) أعدته شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة لصالح شركة بن داود.

بلغ عدد متاجر الشركة 73 متجراً، منها 51 هايبر ماركت و22 سوبر ماركت، وجميعها تقع بمواقع استراتيجية في المملكة العربية السعودية.

تحتل الشركة مركزاً فريداً وريادياً في سوق تجزئة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وتستقطب مختلف فئات المستهلكين في المملكة من خلال متاجر تحمل علامة "بن داود" "والدانوب":

علامة بن داود: تقدم مجموعة متنوعة ومتوازنة من المنتجات بأسعار متوسطة. علامة الدانوب: تقدّم تشكيلة واسعة وغنية من المنتجات الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء بمعايير عالية.

سجل حافل بالنمو وهوامش الربح المستدامة على مدار 10 سنوات مع مبيعات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال سعودي في عام 2019م، وسجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6.4% بالمقارنة إلى عام 2018م؛ ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 19.4%، وفي هوامش صافي الأرباح بنسبة 8.7% في عام 2019م.

تدير الشركة سلسلة من متاجر التجزئة في منطقة الحرمين الشريفين، مما يتيح لها الوصول إلى عدد متزايد من الحجاج والمعتمرين الذين يزورون المملكة في كل عام للحج والعمرة.

تعمل الشركة بشكل حصري في المملكة العربية السعودية، وهي سوق واعدة لمتاجر التجزئة الحديثة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية والتي بلغت قيمتها 57 مليار ريال حتى عام 2019م، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 5.1% سنوياً بين عامي 2019م و2024م.

تعمل الشركة في قطاع اقتصادي أثبت مرونته العالية خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

لدى الشركة مجموعة شاملة ومتنوعة من المنتجات تضم أكثر من 140 ألف صنف (SKU) متاح في متاجرها، والتي تشمل المنتجات المستوردة من الشركة وغير المتوفرة في المملكة.

شركة رائدة في بيع وتسويق المواد الغذائية وغير الغذائية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة – حيث أطلقت خدمة التسوق الإلكتروني عبر "الدانوب أونلاين" (Danube Online) في عام 2017م.

هيكل رأسمالي قوي مع ديون بدون فوائد على مر تاريخها، مما يمنحها مرونة مالية أكبر.

خطط نمو استراتيجية وإطار عمل قوي لممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى دعم المستثمر الاستراتيجي، مجموعة إنفستكورب، المؤسسة الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات البديلة.

فريق إدارة ذات خبرة فائقة، يضم كوادر وكفاءات متميزة ويتمتع بتجربة غنية في قطاع تجارة المواد الغذائية وغير الغذائية بالتجزئة وخبرة واسعة في قطاع تجزئة المواد الغذائية على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.