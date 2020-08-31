شكرا لقرائتكم خبر عن بن داود القابضة تبدأ اكتتاب عام أولي في السوق السعودي 27 سبتمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير اكتتاب الطرح الأولي المحتمل لشركة بن داود القابضة، عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 20% من أسهم الشركة.

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وبحسب موقع الشركة فسوف تبدأ عملية بناء سجل الأوامر والذي من خلاله سوف يتم تحديد سعر الطرح يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع أي حتى 22 سبتمبر، فيما تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام أي تنتهي يوم 29 سبتمبر، وبعدها يتم التخصيص النهائي ورد الفائض إن وجد في الأول من أكتوبر 2020.

هذا وحصلت الشركة على موافقة تداول على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 26 فبراير 2020، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

ولدى شركة بن داود القابضة تراث سعودي غني يمتد على مدى 50 عاماً، 35 عاماً منها في محلات التجارة بالتجزئة. ومنذ بدايتها منذ أكثر من 35 عاماً، نمت شركة بن داود القابضة من شركة تجارية صغيرة إلى واحدة من أبرز بائعي التجزئة في المملكة العربية السعودية. كانت قصة نجاحنا مدفوعة بالإبتكار المستمر والإلتزام ببناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين والشركاء والعملاء.