شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأسمال الكثيري بقيمة 45.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 45.208 مليون ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وبحسب البيان، سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات نتيجة توقف نشاط الخرسانة الجاهزة بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا.