الاقتصاد

أسمنت القصيم تُعلن عن صدور رخصة تصدير الأسمنت

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت القصيم عن صدور رخصة تصدير الأسمنت رقم 65008، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وقالت الشركة، إنه سيتم الإعلان عن أي أثر مالي جوهري يترتب على ذلك في حينه.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 70.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى  الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 196.6 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 126.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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