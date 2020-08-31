شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج الرئيسية تحت وطأة خسائر القطاع المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت بورصات الخليج الرئيسية اليوم الاثنين تحت ضغط أسهم القطاع المالي. وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي منخفضا 0.5 بالمئة وهبط سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي 2.6 بالمئة.

لكن سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية صعد 1.3 بالمئة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله أمس الأحد إن أرامكو السعودية اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية.

ونزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.7 بالمئة، متضررا من نزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة وانخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وفي أبوظبي، هبط مؤشر البورصة 0.4 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.7 بالمئة وسهم اتصالات الإماراتية 1.2 بالمئة.

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين خفضا 30 بالمئة في إمدادات الخام الذي تورده لمشترين بعقود محددة المدة في أكتوبر امتثالا لتعهد الإمارات ضمن اتفاق لأوبك+، وهو ما فاجأ المشترين الذين كانوا يتوقعون أن تستمر أدنوك في التخفيضات الأقل بكثير للشهور السابقة.

وساعد خفض إمدادات أدنوك في صعود العقود الآجلة لبرنت لأعلى مستوى في خمسة اشهر.

ونزل مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.8 بالمئة وهبطت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر وفقد سهم صناعات قطر اثنين بالمئة.

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وفقد المؤشر المصري الرئيسي 0.6 بالمئة. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة وهبط سهم السويدي اليكتريك 3.9 بالمئة.

وبورصة البحرين مغلقة اليوم في عطلة عامة.

فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. نزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى 7941 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4519 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة ليسجل 2245 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3772 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة ليسجل 5855 نقطة.