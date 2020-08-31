خبير روسى يكشف تدنى أسعار النفط تؤثر على بقاء موسكو ضمن أكبر 5 اقتصادات فى 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نيكيتا مويسيف الخبير الاقتصادي الروسي، الأستاذ بجامعة بليخانوف الروسيه للاقتصاد، إنه من غير المحتمل أن تكون روسيا قادرة على البقاء ضمن أكبر خمسة اقتصادات في العالم في عام 2021 بسبب أسعار النفط المنخفضة، وقال مويسييف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين" إن التغيير المتوقع في مواقع الدول في عام 2020 ، والذي أعلنه صندوق النقد الدولي، يرجع إلى أنه خلال فترة الانتشار لفيروس كورونا، عانى الاقتصاد الألماني أكثر بقليل من الاقتصاد الروسي، هذا جعل من الممكن لاقتصادنا تجاوز ألمانيا في عام 2020، ولكن حتى لو حدث هذا، فسيكون من الصعب جدًا البقاء في هذا الوضع نظرًا لانخفاض أسعار الطاقة في عام 2021". يُذكر أن مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، أعلن في وقت سابق اليوم أنه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي ستكون روسيا في عام 2020 خامس اقتصاد في العالم ، وذلك بسبب أزمة "كورونا" والتدهور الاقتصادي غير المسبوق في البلدان الأخرى.

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