شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز 500 يبلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند الفتح للجلسة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا عند الفتح اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، إذ وضعت الرهانات على تعاف اقتصادي على خلفية استمرار دعم البنك المركزي المؤشر على مسار تحقيق أفضل أداء له في شهر أغسطس منذ عقود. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 1.72 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 3509.73 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.21 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 28643.66 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 23.18 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليبلغ 11718.81 نقطة.

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