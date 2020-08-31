أسعار العملات فى السعودية تستقر اليوم الاثنين 31-8-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 31-8-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.47 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.99 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.87 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.76 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.24 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.22 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.13 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

ويتجه الدولار اليوم الاثنين لتكبد خسارة للشهر الرابع على التوالي بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التضخم، في حين يتأهب اليورو لتسجيل شهر رابع من المكاسب، وهو ما يجعل العملتين عند مستويات لم تشهداها منذ 2018.

يتأقلم المستثمرون مع حديث يوم الخميس الماضي أعلن فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الخطوط العريضة لتغيير تكيفي في السياسة، وهو ما يعتقد أنه سيتسبب في تحرك طفيف للتضخم صوب الزيادة وبقاء انخفاض أسعار الفائدة لفترة أطول.

وقال محللون من كومرتس بنك "حتى إذا كان يبدو أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي سعداء بتفسير قياساتهم، فإنها ليست أنباء جيدة للدولار".