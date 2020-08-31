أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ 237.32 ريال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 31-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 237.32 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان 237.00 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 237.32 ريال بما يعادل 63.28$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 217.55 ريال بما يعادل 58.00$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 207.66 ريال بما يعادل 55.37$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 177.99 ريال بما يعادل 47.46$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 138.44 ريال بما يعادل 36.91$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 118.66 ريال بما يعادل 31.64$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,381 ريال بما يعادل 1,968$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,661 ريال بما يعادل 442.95$

سعر كيلو الذهب

بنحو 237,321 ريال بما يعادل 63,277$

وعكس اليوم الاثنين الذهب العالمى مساره لينخفض، إذ عوض الدولار بعض خسائره، على الرغم من أن إطار عمل السياسات الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لبعض الوقت حد من خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1961.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1976.14 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الشهر الجاري.

ومما ضغط على الذهب أن استقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية لكنه يتجه صوب تسجيل نزول للشهر الرابع على التوالي.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "التقلب في الدولار سيمتد إلى الكيفية التي يتداول بها الذهب".