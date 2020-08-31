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شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 5 أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بدعم خفض إمدادات الإمارات العربية المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ، وبيانات مشجعة فى الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.
ارتفع خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 46.50$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 45.77$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.77$.
عند تسوية يوم الجمعة ، حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.5% ،بفعل تنامي القلق حيال الإمدادات فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد توقف إنتاج جزء كبير من إنتاج خليج المكسيك بسبب العواصف والإعصار.
قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" يوم الاثنين إنها ستخفض إنتاجها فى تشرين الأول/أكتوبر القادم بنحو 30% ، ضمن توجيهات الحكومة الإماراتية لتلبية التزاماتها بتنفيذ اتفاق تحالف أوبك بلس.
أظهرت بيانات فى بكين ،ارتفاعا مفاجئا فى الأنشطة الخدمية الصينية فى آب/أغسطس ، فى أحدث المؤشرات على أن الاقتصاد الصيني يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
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