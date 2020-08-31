شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي على وشك تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 27 شهرا ، على وشك تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي ،بفعل احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 92.15 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.30 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.48 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 09% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وسجل المؤشر فى وقت سابق من تعاملات هذا الشهر أدنى مستوى فى 27 شهراً عند 92.13 نقطة ، بفعل تزايد الشكوك حيال تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات شهر آب/أغسطس، والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم، فقد مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن قرابة 1.4% ، على وشك تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي.

تعاذ تلك الخسائر إلى التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الأزمة السياسية بين الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي والتي أوقفت إقرار حزمة تحفيز مالي جديد فى البلاد ،بجانب تزايد احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

كشف باول خلال خطابه فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي النقاب عن تغيير كبير فى السياسة النقدية الأمريكية ، الأمر الذي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة ليست بالقصيرة.

قال باول إن المركزي الأمريكي سيسمح للتضخم والتوظيف بالارتفاع فوق المستويات المستهدفة لدعم الاقتصاد فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وهو ما يعني أن البنك سيسمح للتضخم بتجاوز متوسط 2%.