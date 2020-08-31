شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الاثنين 31-8-2020.. و18.81جنيه سعر اليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 31-8-2020 ، تباينا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع مقابل 15.83جنيه للشراء، و15.93جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.81 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.69 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 21.04 جنيه للشراء، 21.28 جنيه للبيع، مقابل 20.87 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع.

Advertisements



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.36 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، مقابل 49.36 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع .

ونفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.