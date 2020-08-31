شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بتداولات 13.6 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% خاسراً 43.12 نقطة ليغلق عند مستوى 7940.70 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.81% رابحاً 253.98 نقطة ليغلق عند مستوى 9278.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 546.5 مليون سهم بقيمة 13.6 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.35%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.39%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 10%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والسلع الرأسمالية والنقل بنسبة 0.45%، 0.44%، 0.43%، على التوالي.

وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الدوائية" بنسبة 10%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 93 سهماً على رأسها سهم "سافكو" بنسبة 2.93%، ثم سهم " الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.86%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 2.66%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.6 مليار ريال سعودي.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن اكتمال الصفقة وزيادة حصة شركة بوبا انفسمنت اوفرسيس ليمتد في بوبا العربية، من 39.25% إلى 43.25% عن طريق الاستحواذ على 4.00% من شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب، (إحدى شركات مجموعة ناظر).

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.