شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الاثنين 31-8-2020.. ويسجل 15.82جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 31-8-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.82جنيه، و15.92جنيه مقابل سعره أمس 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.82 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.92 جنيه للبيع مقابل سعره 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرش.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.82 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.92 جنيه للبيع مقابل سعره 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.83 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.84جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94جنيه بانخفاض قدرة قرش.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.82 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.82 جنيه للشراء. 15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.82 جنيه للشراء.

15.92 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.82 جنيه للشراء.

15.92 جنيه للبيع.

قرر البنك المركزى المصرى، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.