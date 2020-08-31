الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من علف الشعير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين، إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عالمية لشراء نحو خمسين ألف طن من علف الشعير من مناشيء اختيارية.

وذكروا أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الثاني من سبتمبر على أن تظل العروض سارية حتى الثالث من سبتمبر.

والكمية مطلوبة على شحنتين كل منهما 25 ألف طن للتسليم بين الأول من أكتوبر وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه وبين 16 أكتوبر والحادي والثلاثين من ذات الشهر.