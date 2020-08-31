ناقلة تحمل أول شحنة خام من ميناء البريقة الليبى منذ الاتفاق على تصدير المنتجات المخزنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهندس ومصدر ملاحي إن الناقلة ابيسكوبي تحمل نحو 600 ألف برميل من الخام من ميناء البريقة الليبي في أول شحنة خام منذ الاتفاق على تصدير منتجات مخزنة للتصدي لأزمة الكهرباء. وذكر المصدر الملاحي أن الشحنة لشركة أو.إم.في النمساوية ومن المقرر أن تتبعها شحنة ثانية من الميناء ذاته لشركة بي.بي على متن الناقلة إيجان.

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