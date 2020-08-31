كازاخستان تخفض إمدادات النفط للصين فى ظل اتفاق أوبك+

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أربعة مصادر في قطاع النفط لرويترز إن كازاخستان خفضت شحنات النفط للصين خفضا حادا في يوليو وأغسطس مع خفضها الإنتاج بموجب اتفاق لمنتجين عالميين وبسبب ضعف الربحية مقارنة بالشحنات المتجهة غربا عبر روسيا.

ونزلت صادرات الخام للصين إلى 12 ألفا ومئة طن في يوليو، وهو الأقل منذ مارس عندما تعرضت لتلوث بكلوريد عضوي وانخفاضا من 98 ألفا و865 طنا في يونيو. وبلغت شحنات أغسطس آب عشرة آلاف طن حتى 28 أغسطس .

وقال متعاملون إن كازاخستان خفضت إنتاج الخام بموجب اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها، بينما أدى تعافي الطلب المحلي على الوقود بعد أن تسبب قرارين بفرض إجراءات العزل العام بفعل كوفيد-19 إلى تآكل الكمية المتاحة للتصدير.