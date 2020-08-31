شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 862 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا بقيمة 3 جنيهات بعد تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا بين 1955 إلي 1965 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 738.5 جنيه.

عيار 21 سجل 862 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 985 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6896 جنيها.

أوقية الذهب 1962 دولارا.

عالميا عكس الذهب مساره لينخفض يوم الاثنين إذ عوض الدولار بعض خسائره، على الرغم من أن إطار عمل السياسات الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لبعض الوقت حد من خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1961.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1976.14 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الشهر الجاري.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1968.80 دولار.مما ضغط على الذهب أن استقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية لكنه يتجه صوب تسجيل نزول للشهر الرابع على التوالي.

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وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”التقلب في الدولار سيمتد إلى الكيفية التي يتداول بها الذهب“.

وأضاف ”تعثرت العملة الخضراء كثيرا يوم الجمعة، إذ استوعب المتعاملون بالسوق ما تمخضت عنه ندوة جاكسون هول، ولا يزال هناك شعور بالمكاسب غير المباشرة للذهب“.

تقترح إستراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يظل سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي الأمريكي لليلة واحدة، والذي هو عند صفر بالفعل، على وضعه ربما لسنوات مقبلة في الوقت الذي يرجو فيه صناع السياسات زيادة التضخم.

وخفض أسعار الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر ربحا.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2% إلى 27.82 دولار للأوقية وتتجه لخامس مكسب شهري على التوالي، بزيادة تفوق 14% واستقر البلاتين عند 931.33 دولار وربح البلاديوم 0.4% ليبلغ 2214.54 دولار.