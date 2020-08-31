بنك أبوظبى الأول يعتزم إصدار سندات دائمة ربما فى سبتمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان إن بنك أبوظبي الأول يعتزم إصدار سندات رأسمال إضافي من المستوى الأول في وقت قريب قد يكون سبتمبر.

وأضاف أحد المصدرين أن البنك، وهو الأكبر في الإمارات، سيصدر على الأرجح سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وقالت رولا القاضي مسؤولة التمويل في بنك أبو ظبي الأول ردا على استفسار من رويترز "نراقب مركز رأس المال باستمرار ونعمل دائما على ضمان إبقائه عند أفضل معدلات في إطار المصدات التنظيمية".

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وسندات رأس المال الإضافي من المستوى الأول هي من أعلى أدوات الدين مخاطرة التي يمكن لمصرف أن يصدرها، وعلى الرغم من أنها مصممة لتكون ذات طبيعة دائمة إلا أن المقرضين يمكنهم استدعاء السندات بعد مدة محددة.

وفي يونيو، قرر أبوظبي الأول استرداد سندات رأسمال إضافي من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار في أول موعد للاستدعاء.