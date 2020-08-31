شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتوقع أن يكتسب تعافى أسعار النفط زخما فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار برنت في 2021 بفضل شح أكبر في سوق النفط مع اكتساب التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن فيروس كورونا زخما بفضل احتمال التوصل للقاح.

وتوقع جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار برنت إلى 65 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021، وأن يسجل في المتوسط 59.40 دولار خلال العام.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 30 أغسطس "من المهم لصمود الأسعار في السوق الفورية رغم توقف السحب من المخزونات هذا الصيف الصعود المستمر في أسعار العقود طويلة الأمد".

وأضاف أن صعود أسعار العقود طويلة الأمد يعكس تحسن توقعات النمو العام المقبل.

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تعافت أسعار برنت بقوة منذ أن هوت لأقل مستوى فما يزيد عن 20 عاما في أبريل بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، ومع بدء الكثير من الاقتصادات تخفيف إجراءات العزل العام.

وقال البنك "ثمة احتمال متنام لتوافر لقاح على نطاق واسع بداية من الربيع المقبل ما يسهم في دعم النمو العالمي والطلب على النفط لاسيما وقود الطائرات".

وتوقع البنك أن يرتفع الطلب 3.7 مليون برميل يوميا من يناير إلى أغسطس العام المقبل.

وتوقع أن تقل الإمدادات في 2021، إذ من المرجح أن تبقي أوبك+ على حصصها للإنتاج دون تغيير في النصف الثاني من 2020، في حين يظل تعافي نشاط النفط الصخري محدودا.

قلصت أوبك+ حجم تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا الشهر الجاري من مستوى قياسي عند 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية، بين مايو ويوليو 2020 للمساعدة في تحقيق توازن بين العرض والطلب المنهار.