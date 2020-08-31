شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2065 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13432 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4374 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2787 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 952 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، 96 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، 2.5 مليون سهم، 996.3 ألف سهم، 7 ملايين سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 2000 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين والأهرام للطباعة والتغليف، 500 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 250 ألف سهم، 58.1 ألف سهم، على التوالي.

Advertisements

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دلتا للطباعة والتغليف، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بي انفستمنتس القابضة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

وفي سياق آخر أعلنت 4 شركات وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، عن عدم وجود احداث جوهرية غير معلنة لدى الشركات من شأنها التأثير على سعر الأسهم بالبورصة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، على تأسيس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة تحت اسم (اف سي للتجارة دي ام سي سي) برأسمال قدره 50 ألف درهم إماراتي موزع على عدد 50 سهم قيمة كل سهم 1000 درهم إماراتي، وهي مملوكة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 100% مع الالتزام بكافة المعايير القانونية والهندسية والبيئية والأمن والصحة والسلامة المتبعة بمركز دبي للسلع المتعددة لتأسيس الشركة.