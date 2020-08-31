شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الاثنين 31-8-2020 .. ويسجل 18.81 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 31-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.69 جنيه للشراء و18.98جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.71 جنيه. 18.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.83 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.69 جنيه. 18.99 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.98 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.82 جنيه للشراء. 18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.56 جنيه للشراء. Advertisements 18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.79 جنيه للشراء. 18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.69 جنيه للشراء. 18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.66 جنيه للشراء. 18.98 جنيه للبيع. اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

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