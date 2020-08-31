شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.4% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يخسر 2.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.323 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 677.322 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 151.5 مليون سهم، بقيمة 733.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3139 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%، ثم قطاعي العقار والخدمات بنسبة 0.50%، 0.22%، على التوالي.

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وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة الشارقة بنسبة 10.39%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.56%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة بنسبة 3.87%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 5%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.82%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 230.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أركان لمواد البناء، عن قرار عبد اللطيف الصفاقسي الرئيس التنفيذي، بالاستقالة من منصبه لبدء مسيرة مهنية جديدة، وقرر مجلس إدارة الشركة بتعيين المهندس عبد العزيز أسد الرئيس التنفيذي للعمليات في أركان كرئيس تنفيذي بالإنابة، وسيواصل "الصفاقسي" العمل عن قرب مع المهندس أسد خلال الأشهر الثلاثة القادمة لضمان عملية انتقال سلسة لمهام الرئيس التنفيذي.

وتواصل "أركان" أدائها الجيد على الرغم من التحديات التي تمر بها صناعة البناء والإنشاءات، وذلك بفضل ما توفره الشركة من مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة مدعومة بسجل قوي من طلبيات الشراء المؤكدة لديها.