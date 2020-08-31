شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت.. و"أعيان للإجارة" تؤكد عدم وجود أي حدث جوهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسراً 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.56 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 9.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4148.84 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسراً 24.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4182.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.7 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.23%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والتأمين بنسبة 3.48%، 0.68%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%.

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وجاء سهم شركة منازل القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.86%، يليه سهم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.11%، ثم سهم شركة الصناعات الوطنية بنسبة 7.19%، فيما تصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.74% يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.66%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلن بنك وربة، عن قبول أنور بدر الغيث تولي منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزينة بالوكالة، ومن المتوقع أن يباشر مهامه في البنك اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار، أنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت مؤخراً غير ما تم الإفصاح عنه سابقاً بتاريخ 19 أغسطس بشأن صدور حكم محكمة التمييز بالتصديق على تعديل خطة سداد الشركة لمديونيتها، الذي قد يكون من شأنه التأثير على السهم بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.