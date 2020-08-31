شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق خامس مكسب شهري على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق خامس مكسب شهري على التوالي ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي ، وعمليات شراء المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 2.3% إلى مستوي 28.15$ الأعلى منذ 18 آب/أغسطس ، من مستوي الافتتاح عند 27.52$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.49 $.

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أنهي المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط العملة الأمريكية ، وعمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة بعد استقالة رئيس وزراء اليابان.

على صعيد تعاملات شهر آب/أغسطس ،والتي تنتهي رسميا بنهاية جلسة اليوم ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا قرابة 16% ، بصدد تحقيق خامس مكسب شهري على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ آب/أغسطس 2010.

تعاذ أطول سلسلة مكاسب شهرية فى غضون عشر سنوات ، بفضل هبوط مستويات العملة الأمريكية الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شراء المعادن النفيسة كملاذات آمنة.