شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات بدعم مكاسب قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بدعم مكاسب قطاع الطاقة المستفيد من صعود أسعار النفط بالأسواق العالمية ، بالإضافة إلى بيانات فى الصين عززت التفاؤل حيال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:34 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل هبوط شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بحوالي 1.0% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل مؤشرات على تقدم فى التوصل إلى علاج ولقاحات لمرضي كوفيد 19.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.25% ، بفضل صعود أسعار النفط بالأسواق العالمية ، خاصة خام برنت الذي سجل أعلى مستوي منذ آذار/مارس الماضي.

وفى الصين أظهرت بيانات اتساع نمو الأنشطة الخدمية على خلاف التوقعات فى آب/أغسطس ، فى أحدث المؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة بحوالي 0.7% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,509.23 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، وسوق الأوراق المالية فى لندن مغلق لقضاء عطلة عامة فى المملكة المتحدة البريطانية.