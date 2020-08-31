شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بجانب استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,976.62$ الأعلى منذ 19 آب/أغسطس الجاري ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,965.12$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,954.34$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي ، وبعد استقالة رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي".

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل هبوط العملة الأمريكية ، وتجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بعدما عززت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ،توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة ، خاصة بعدما أكد أن المركزي الأمريكي سيتبنى هدفا متوسطا للتضخم أعلى من 2%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,251.50 طن متري.