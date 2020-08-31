شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليتجه الخام الأمريكي لتحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ويوسع خام برنت مكاسبه لأعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بدعم خفض إمدادات الإمارات العربية المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ، وبيانات مشجعة فى الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 43.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.93$، وسجل أدنى مستوي عند 42.93$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 46.50$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 45.77$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.77$.

عند تسوية الجمعة ، فقد الخام الأمريكي ارتفاعا نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.75$ للبرميل.

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فى المقابل حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.5% ،بفعل تنامي القلق حيال الإمدادات فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد توقف إنتاج جزء كبير من إنتاج خليج المكسيك بسبب العواصف والإعصار.

قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" يوم الاثنين إنها ستخفض إنتاجها فى تشرين الأول/أكتوبر القادم بنحو 30% ، ضمن توجيهات الحكومة الإماراتية لتلبية التزاماتها بتنفيذ اتفاق تحالف أوبك بلس.

أظهرت بيانات فى بكين ،ارتفاعا مفاجئا فى الأنشطة الخدمية الصينية فى آب/أغسطس ، فى أحدث المؤشرات على أن الاقتصاد الصيني يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.