شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ16.5جنيه من المزرعة والبيض بـ23.5 جنيه للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت أسعار الدواجن في السوق المحلى في الانخفاض منذ عيد الأضحى المبارك حتى وصل السعر إلي أدنى المستويات خلال العام الحالي، حيث سجلت اليوم الاثنين 31 - 8-2020 وذلك في ظل زيادة المعروض من الدواجن والبيض في السوق المحلى.

وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن منخفضة جدا حتى انها تتسبب في خسائر المنتجين نظرا للبيع بأقل من التكلفة حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 16.5 جنيها فى حين يتراوح السعر للمستهلك بين 19-21 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

Advertisements

يذكر أن مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن تكثيف الجهود، والتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة الاستقرار الذي يشهده السوق حاليـًا من خلال آليات العرض والطلب بالسعي دائمًا إلى زيادة المعروض من السلع المختلفة، خاصة في ظل التدخل الحكومي الواضح بآليات تضمن توافر مزيد من السلع.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تهم السوق خلال الفترة الحالية ومتابعة مدى توافر السلع في الأنشطة المختلفة، والتأكيد على استمرار رفع الشعب التجارية تقارير لرصد حالة السوق بشكل يومي للوقوف على أي مستجدات قد تحدث، والإعلان عنها من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار التى تسود السوق مؤخرًا، خاصة في ظل المبادرات الحكومية المهمة والتي تدعم الحركة التجارية، وتساند المواطن وتستهدف تنمية وتطوير الاقتصاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شدّد فيه رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة متابعة كل شعبة لحالة السوق في قطاعها بشكل مستمر، ورفع تقرير يومى يرصد الحركة التجارية وأي مستجدات قد تطرأ في المناطق المختلفة.