شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء: استقرار أسعار الحديد والأسمنت والجبس يسجل 550-650 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق مواد البناء اليوم الاثنين 31-8-2020 استقرارا فى السعر وذلك رغما عن تراجع الطلب وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9900 جنيها.
وأشار إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.
وكان الزيني قد أكد أن السوق المحلى لمواد البناء يشهد انخفاض الطلب في نظرا لاعتماد المبيعات فقط على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة نظرا لقرار الحكومة بوقف تراخيص البناء في المحافظات كلها لحصر المخالفين ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.
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