شكرا لقرائتكم خبر عن جهازا مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة يُنفذان حملتين لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات المخالفة أمام المحال بالمدينة، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات بالحي السادس بمناطق (المستشفى المركزي - ميدان فودافون - ميدان ليلة القدر)، كما أسفرت عن إزالة أسوار مخالفة وبناء عشوائي على أراضى الدولة ولافتات لأنشطة مخالفة وبناء بالردود بالحي الثالث بالمجاورة الخامسة، كما تم ضبط بدروم محول لنشاط حدايد وبويات وتم مصادرة الأدوات المستخدمة في ممارسة النشاط من البدروم وإيداعها بمخازن الجهاز بالقطعة ١٣٨٩ بالمجاورة السابعة بالحي الثالث.

وشدد المهندس شريف الشربينى، على أنه لا تهاون مع المخالفين، وأنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات، مشيراً إلى أنه كلف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما يتم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن إدارة أمن الجهاز، قامت بتنفيذ حملة لمنع سرقة المواد المحجرية داخل محجر بمنطقة الامتداد بالمدينة، وتم التحفظ على المعدات بمقر الجهاز.

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وأشار المهندس أمين غنيم إلى أن الحملة جاءت بالتعاون مع الجهات الأمنية واستمرت في مطاردة السيارات الخارجة عن القانون حتى الساعة الـ6 صباحاً، مؤكداً استمرار الحملات للقضاء على العشوائيات وضبط الشارع.