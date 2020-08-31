شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد التجهيزات الأخيرة للوحدة الصحية بالحي الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مبنى الوحدة الصحية بالحي الخامس منطقة 205 عمارات، وملعب خماسي جارٍ تنفيذه بالحي، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والتأمين الصحي، وذلك لمتابعة التجهيزات الأخيرة للوحدة، وكذا متابعة سير العمل بمشروع الملعب الخماسي.

وتابع المهندس عمار مندور، التجهيزات التي تمت بالوحدة الصحية، التى تضم 5 غرف كشف مجهزة منها غرفة كشف أسنان، وصيدلية لخدمة الوحدة الصحية والمواطنين المقيمين بالمنطقة، ومعملا مجهزا بكافة الأجهزة، وأجهزة أشعة وسونار ورسم قلب وكافة التجهيزات اللازمة للتشغيل.

وأكد المهندس عمار مندور، سرعة استكمال الهيكل الإداري للوحدة الصحية تمهيداً لتشغيلها نهاية سبتمبر من العام الجاري، حيث أفاد المسئول عن التأمين الصحي بأنه جارٍ الانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري للتشغيل في أقرب وقت.

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كما تفقد المهندس عمار مندور، مشروع الملعب الخماسي الجاري تنفيذه بالحي الخامس لخدمة سكان الحي، وطالب الشركة المنفذة بزيادة معدلات العمل لسرعة الانتهاء والاستفادة من المشروع.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه من المقرر تسليم الملعب لجهة الاختصاص (مديرية الشباب والرياضة) في 15 سبتمبر 2020م تمهيداً لتشغيله، مؤكداً أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة التى يستفيد بها سكان المدينة.