شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق البلاد للصكوك السيادية يُقرر توزيع أرباح بقيمة 204.9 مليون ريال عن أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر أغسطس 2020، بقيمة 204.921 مليون ريال.

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن التوزيعات ستتم على أساس 8.8 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.0233 ريال لكل وحدة، وبنسبه إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 0.23%.

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هذا وتبلغ نسبة التوزيع 0.23% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 أغسطس 2020.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر المُقبل، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية عن شهر يوليو 2020، بقيمة 285.2 مليون ريال، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.0366 ريال لكل وحدة، وبنسبه إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 0.37%.