شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا" تعلن اكتمال ترتيبات بيع الأسهم بين بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد ومجموعة ناظر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بالإنابة عن شركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد، إحدى شركات مجموعة بوبا، عن اكتمال ترتيبات بيع الأسهم بين بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد ومجموعة ناظر.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد قامت بشراء 4.8 مليون سهم في بوبا العربية، تمثل ما نسبته 4% من إجمالي الأسهم في بوبا العربية، من شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة (إحدى شركات مجموعة ناظر).

وأشارت بوبا، إلى أنه باكتمال هذه الصفقة ارتفعت حصة ملكية شركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد في بوبا العربية من 39.25% إلى 43.25%.

وكانت بوبا قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن رغبة شركة بوبا (إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد) في زيادة حصتها في بوبا العربية إلى 43.25% واستمرار مجموعة ناظر ضمن المساهمين على المدى الطويل.

وبحسب البيان، تعد هذه الصفقة صفقة بيع خاصة وتمت بالسعر المتفق عليه مسبقاً 105 ريال للسهم وبمبلغ إجمالي 504 مليون ريال.

وقالت الشركة، إنه لن يكون لشركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد وبعد هذه الزيادة أي حقوق أخرى غير المترتبة لها وهي التصويت في الجمعيات العمومية وحقوق استلام الأرباح، حيث زادت حصتها بنسبة 4% نتيجة لعملية الاستحواذ.

Advertisements

هذا ولن يترتب على شركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد أي التزامات أخرى غير المترتبة عليها في الأنظمة والقوانين المعمول بها والنظام الأساس الخاص بالشركة.

كذلك لن تتمكن شركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد من التصرف بأسهمها لمدة 6 أشهر من تاريخ اكتمال الصفقة المذكور أعلاه دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية المسبقة.

وتتوقع الشركة زيادة الطلب والحاجة في السوق السعودية للخدمات الصحية ذات الجودة المرتفعة مدعومةً بالتأمين الصحي الخاص. حيث قامت بوبا بزيادة حصة ملكيتها في بوبا العربية عدة مرات خلال الأعوام الماضية دعماً لإستراتيجيتها الدولية للاستثمار في تقوية حصصها في الأسواق العالمية لتقديم نمو دائم.

وأفادت بوبا، بأنه لا يوجد لديها أي خطط حالية لإجراء تغييرات كبيرة على أنشطة بوبا العربية أو هيكلة ملكيتها أو موظفيها أو أي شي آخر غير ما يتم إقراره من قبل مجلس إدارة بوبا العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 443.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 216.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع في نتائج الاكتتاب بمبلغ 220 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 49%.

كذلك حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.232 مليار ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 2.408 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.