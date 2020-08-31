شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلي عن ذروة 2020 بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 2020 مقابل الدولار الأمريكي ، والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنه بصدد تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ، بفضل الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.3302$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3337 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3368$ الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ الأول من حزيران/يونيو الماضي ، بسبب هبوط مستويات العملة الأمريكية.

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وعلى صعيد تعاملات آب/أغسطس، والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم، حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 1.6% مقابل العملة الأمريكية، بصدد تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي.

وانخفضت العملة الأمريكية فى وقت سابق من تعاملات هذا الشهر لأدنى مستوى فى 27 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بسبب ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وضغط على العملة الأمريكية أيضا التوقعات القاتمة للاقتصاد الأكبر فى العالم ، فى ظل الأضرار الفادحة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، بالتزامن مع الجمود السياسي حول إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات المتحدة.