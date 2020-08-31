شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في شهر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ 30 من تموز/يوليو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 18 من آب/أغسطس، حينما اختبر الأدنى له منذ مطلع أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تابعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.52% لتتداول حالياً عند 938.09$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 933.25$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 932.83$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.32 مقارنة بالافتتاحية عند 92.30.

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هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.2 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.0.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المقرر أن يشارك في مناقشة افتراضية حول السياسة النقدية يستضيفها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويأتي ذلك في أعقاب أعلن الاحتياطي الفيدرالي على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني سياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى اثنان بالمائة لبعض الوقت.