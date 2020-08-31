شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الأخيرة ضمن قناة فرعية هابطة موضحة بالصورة الفرعية، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 0.7360 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 0.7485.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7325.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7320 والمقاومة 0.7440
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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