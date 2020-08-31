شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليتحرك حول 46.50 الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مسيطراً بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن تخطي المناطق الحالية سيسهّل مهمة السعر بتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 47.60 وتمتد إلى 49.00، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 44.75 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 47.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد