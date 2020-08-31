شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية الآن ليبتعد عن مستوى 43.05، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 45.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بثبات السعر فوق 42.20 كشرط أول لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد