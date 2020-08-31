شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً الآن ليتحرك دون 28.00، وطالما أن السعر فوق 26.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، ويتحرك السعر داخل قناة صاعدة تدعم التوقعات باستهداف مستوى 29.80 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 26.90 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 25.06 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.30 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد