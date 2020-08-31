شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليكسر مستوى 1967.90 ويقترب من إعادة اختبار خط المقاومة المخترق سابقاً والذي يتحول إلى دعم أولي عند 1947.00، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى لتبقى الفرص متاحة لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 1934.86 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن اختراق 1967.90 مطلوب لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 2008.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1950.00 والمقاومة 2000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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