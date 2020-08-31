شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للموجة الرئيسية الصاعدة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1.3240، بانتظار التوجه نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 1.3530.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3240 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف اختبار مناطق 1.3085 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3270 والمقاومة 1.3450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد