شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار جانبي وضيق منذ الصباح، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الذي يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً لأرضية الدعم المحورية 1.1845 قبل العودة للارتفاع من جديد.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1965 وتمتد إلى 1.2160 بعد تخطي المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1845 والمقاومة 1.2000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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