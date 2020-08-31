شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"أرامكو" تتصدر التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحاً 3.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7987.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% خاسراً 20.89 نقطة ليصل إلى مستوى 9003.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.7 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.49%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

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وقفز 85 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 7.78%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 6.63%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 6.03%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 1.64%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 1.62%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 167.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن اكتمال الصفقة وزيادة حصة شركة بوبا انفسمنت اوفرسيس ليمتد في بوبا العربية، من 39.25% إلى 43.25% عن طريق الاستحواذ على 4.00% من شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب، (إحدى شركات مجموعة ناظر).

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.